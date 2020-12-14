Аритмия - одно из возможных осложнений после коронавируса.

Оказание качественной медицинской помощи основное направление деятельности Первого клинического медицинского центра в Коврове. Как говорят врачи, аритмия - одно из возможных осложнений после коронавируса. Как этого избежать и какие первые симптомы нарушения сердечного ритма? В интервью Юлии Шуваловой с Александром Ямбатровым, сердечно-сосудистым хирургом ПКМЦ.