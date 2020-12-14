За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 4 человека погибли и 49 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 2 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошла одна автоавария. Полицейскими оформлено 321 происшествие с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 57 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Судогодский район:По предварительной информации, 7 декабря 2020 г. около 06:30 на 2 км автодороги «Владимир – Улыбышево – Коняево» 40-летний водитель автомобиля «Хендэ» допустил наезд на животное (лося), перебегавшего через проезжую часть автодороги. В результате ДТП водитель и 55-летний пассажир направлены на амбулаторное лечение.Александровский район:По предварительной информации, 8 декабря 2020 г. около 10:10 на 122 км автодороги «Колокша – Кольчугино - Александров - Верхние Дворики» 50-летний водитель автобуса «ИВЕКО» выехал за пределы проезжей части дороги, где совершил съезд в кювет. В результате ДТП двое пассажиров, 1996 и 1980 г.р., направлены на амбулаторное лечение.Гусь-Хрустальный район:По предварительной информации, 9 декабря 2020 г. около 13:45 на 368 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» 25-летний водитель автомобиля «Ниссан» при прохождении левого поворота допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Исузу» под управлением 28-летнего водителя, который двигался во встречном прямом направлении. В результате ДТП водитель и 19-летний пассажир автомобиля «Ниссан» госпитализированы, водитель автомобиля «Исузу» направлен на амбулаторное лечение.Ковровский район:По предварительной информации, 10 декабря 2020 г. около 12:00 в г. Коврове у д. 14 на ул. Сосновая (нерегулируемый перекресток), 30-летний водитель автомобиля «Хендэ» при выезде с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Мицубиси» под управлением 38-летнего водителя. В результате ДТП пассажир автомобиля «Хендэ» направлен на амбулаторное лечение.Гороховецкий район:По предварительной информации, 11 декабря 2020 г. около 01:05 в п. Пролетарский у д.22 на ул. Новофабричной 30-летний водитель автомобиля «LIFAN» допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием и наезд на дом. Водитель с места ДТП скрылся, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан. В результате ДТП двое пассажиров автомобиля «LIFAN» 1972 и 1976 г.р. госпитализированы.Петушинский район:По предварительной информации, 12 декабря 2020 г. около 17:20 в г.Покрове у д.57 на ул.Октябрьская 26-летний водитель автомобиля «Шевроле» при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю «Тойота» под управлением 19-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота» направлен на амбулаторное лечение.Собинский район:По предварительной информации, 13 декабря 2020г. около 09:40 на 7 км автодороги «Собинка – Лакинск – Ставрово» 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ» при прохождении правого поворота, допустил съезд в левый по ходу движения кювет с дальнейшим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» госпитализирован.