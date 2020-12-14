Как пишет портал стопкоронавирус.рф, выздоровел 191 пациент.

По информации федерального оперштаба, за минувшие сутки в регионе выявлено ещё 194 новых случая заражения коронавирусом. Как пишет портал стопкоронавирус.рф, выздоровел 191 пациент. Интересно, что по сведениям владимирского Роспотребнадзора, ковидом заболел только 191 житель региона, что подтверждает официальный коронавирусный бюллетень обладминистрации.Как сообщает пресс-служба ведомства, в лидерах по заболеваемости, по-прежнему, областная столица - 49 новых инфицированных. Следом за ней расположились Гусь- Хрустальный район - 21 заболевший и Муромский район - 20. 14 пациентов прибавилось в Ковровском, 11 - в Вязниковском, 9 - в Юрьев-Польском, 9 - в Петушинском, 9 - в Александровском, 8 - в Камешковском, 6 - в Суздальском, 6 - в Кольчугинском, 6 - в Киржачском, 6 - в Селивановском, 5 - в Гороховецком, 4 - в Собинском, 4 - в Меленковском, 3 - в Радужном, 1 - в Судогодском районах.Всего за период пандемии ковидом заразились 15 272 жителя Владимирской области, выздоровели – 13 619 пациентов. Четвёртые сутки подряд смерть от ковида подтверждается у 8 человек. Общее число жертв Covid-19 за обе волны – 392 человека.