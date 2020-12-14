Как пишет портал стопкоронавирус.рф, выздоровел 191 пациент.
По информации федерального оперштаба, за минувшие сутки в регионе выявлено ещё 194 новых случая заражения коронавирусом. Как пишет портал стопкоронавирус.рф, выздоровел 191 пациент. Интересно, что по информации владимирского Роспотребнадзора, ковидом заболел только 191 житель региона.
В лидерах по заболеваемости, по-прежнему, областная столица - 49 новых инфицированных. Следом за ней расположились Гусь- Хрустальный район - 21 заболевший и Муромский район - 20. 14 пациентов прибавилось в Ковровском, 11 - в Вязниковском, 9 - в Юрьев-Польском, 9 - в Петушинском, 9 - в Александровском, 8 - в Камешковском, 6 - в Суздальском, 6 - в Кольчугинском, 6 - в Киржачском, 6 - в Селивановском, 5 - в Гороховецком, 4 - в Собинском, 4 - в Меленковском, 3 - в Радужном, 1 - в Судогодском районах.
Всего за период пандемии ковидом заразились 15 272 жителя Владимирской области, выздоровели – 13 619 пациентов. Четвёртые сутки подряд смерть от ковида подтверждается у 8 человек. Общее число жертв Covid-19 за обе волны – 384 человека.