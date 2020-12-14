Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь одного пациента.

По информации правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 115 новых случаев заражения Covid-19, что на два меньше, чем днём ранее. Исцелились от недуга – 13 человек.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 42 костромичам. 15 новых случаев диагностировано в Буйском районе, 8 – Шарьинском районе, шесть - в Галичском районе, по пять – в Мантурово, Нерехтском и Костромском районах. По четыре пациента прибавилось в Нее, Волгореченске, по три – в Сусанино, Красносельском, Межевском и Судиславском районах. По два заразившихся выявлено в Макарьеве, Кологриве, Вохомском районе, по одному – в Солигаличе и Октябрьском районе.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь одного пациента.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 13 085 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 10 083 жителя. В стационарах лежат 827 человек, из них 452 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 343 пациентов.