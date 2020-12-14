Возбуждено уголовное дело.

Во Владимирской области, во взаимодействии с отделом безопасности УФПС Владимирской области АО «Почта России», выявлена и задокументирована противоправная деятельность заместителя начальника одного из отделений почтовой связи 1970г.р., причастной к присвоению вверенного ей чужого имущества, с использованием своего служебного положения.По версии следствия, в октябре женщина, находясь на своем рабочем месте в отделении почтовой связи, используя доступ к информационной системе ЕАС, похитила из кассы 96 тыс. рублей, которые предназначались для выдачи жителям Владимира.Возбуждено уголовное дело.