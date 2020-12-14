Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде ареста.

8 декабря в ОМВД России по Кольчугинскому району поступило сообщение, что на одной из улиц районного центра обнаружен мужчина с ранением. По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Потерпевший был госпитализирован.Впоследствии мужчина сказал полицейским, что не знает, кто нанес ему ранение.В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в том числе опроса очевидцев произошедшего, полицейские установили, из какого дома вышел мужчина. В дальнейшем по подозрению в причинении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сотрудники полиции задержали 42-летнего приятеля потерпевшего.Установлено, что в ходе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого фигурант ударил приятеля ножом, после чего последний покинул квартиру. Прохожие, увидев на улице мужчину со следами крови на одежде, вызвали скорую помощь.Объяснить, почему сразу не изложил полицейским обстоятельства получения ранения, потерпевший не смог.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).Фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста.