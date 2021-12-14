Как сообщает пресс-служба Администрации Владимирской области, для снижения возможного ущерба лесам...

Как сообщает пресс-служба Администрации Владимирской области, для снижения возможного ущерба лесам региона и оперативного обнаружения возгораний Владимирский лесхоз приобрёл 20 специализированных комплектов камер видеонаблюдения с программным обеспечением «Пожарный сторож». Видеосистемы планируется разместить на территории Вязниковского, Гусь-Хрустального, Ковровского, Меленковского, Петушинского, Селивановского, Собинского, Судогодского и Юрьев-Польского районов. На эти цели из областного бюджета направлено почти 8 млн рублей.«Комплексное обнаружение возгораний в лесах области путём наземного и авиационного патрулирования, использования системы видеомониторинга позволит избежать возникновения крупных лесных пожаров», – убеждён заместитель директора Департамента лесного хозяйства Алексей Кузнецов.Фото: https://pixabay.com/ru/