Следком по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего...

Следком по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя города Коврова. Его обвинили в покушении на убийство.Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, около 17 часов 22 августа 2021 года между соседями на бытовой почве произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый с целью убийства нанес не менее двух ударов топором по голове 42-летнему мужчине.Увидев, что из дома выбежала супруга потерпевшего с ребенком на руках, сосед прекратил преступные действия. Жизнь мужчине удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Ковровский городской суд для рассмотрения по существу.Фото: https://pixabay.com/