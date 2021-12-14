По состоянию на 14 декабря в медорганизациях региона действует 1775 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 14 декабря в медорганизациях региона действует 1775 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 69,2 процента из них занято (1228), свободны 547 коек. 58287 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 252 человека.За период наблюдения в области отмечено 2859 летальных случаев, за сутки – 12 человек.Напомним, во Владимирской области за сутки выявлено 293 случая заболевания коронавирусом.Фото: https://pixabay.com/ru/