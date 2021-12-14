QR-коды для посещения кафе, ресторанов, торговых центров во Владимирской области пока вводится не будут. Об этом заявил врио вице-губернатора Александр Ремига. Ранее такое существенное

QR-коды для посещения кафе, ресторанов, торговых центров во Владимирской области пока вводится не будут. Об этом заявил врио вице-губернатора Александр Ремига. Ранее такое существенное ограничение планировалось ввести с 15-го декабря. Бизнесмены восприняли его “чуть ли никак последний гвоздь в крышку гроба”. На сайте Сhange.org они даже петицию разместили, где дали понять, что вход по QR-кодам