Он поддержал решение губернатора.

В результате стабилизации эпидемиологической ситуации во Владимирской области отменяется указ о введении системы QR-кодов с 15 декабря. Это решение прокомментировал депутат Алексей Говырин, представляющий Владимирскую и Ивановскую области в Государственной Думе.«Это очень правильная мера, продиктованная реальным положением малого и среднего бизнеса в регионе. Две недели назад я проводил круглый стол с предпринимательским сообществом, с представителями региональной власти и общественными организациями, коллективная просьба звучала одна – отменить введение системы QR-кодов. Это решение – результат открытого, прямого диалога власти и бизнеса. И коронакризис, как мне кажется, стал показателем индекса эффективности взаимодействия государства, предпринимателей и общества в целом – мы научились слушать и слышать друг друга. И вчерашнее снятие с рассмотрения Госдумой законопроекта о QR-кодах на транспорте – еще одно тому доказательство – законопроект нуждается в тщательной доработке с учетом мнений граждан».