Общий объем финансирования казахстанских заемщиков со стороны Группы ВТБ достиг 11,5 млрд долларов США. Об этом президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин рассказал на встречах с ..

Общий объем финансирования казахстанских заемщиков со стороны Группы ВТБ достиг 11,5 млрд долларов США. Об этом президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин рассказал на встречах с руководством страны и крупнейшими клиентами ВТБ в республике. В рамках визита в Казахстан глава ВТБ встретился с президентом Касымом-Жомартом Токаевым и премьер-министром Аскаром Маминым.«ВТБ - один из крупнейших международных финансовых институтов, работающих на рынке Республики Казахстан. Мы работаем с казахскими компаниями из всех ключевых отраслей. Помимо прямого кредитования наших клиентов также способствуем привлечению инвестиций в страну. За последние десятилетие мы выступили организатором привлечения более 5 млрд долларов от международных инвесторов», - заявил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин.В 2020-2021 годах подписан ряд знаковых сделок с крупнейшими государственными и частными компаниями Казахстана на общую сумму более 6 млрд долларов США.Крупнейшей сделкой 2021 года стало финансирование компании KAZ Minerals (общий объем – 4,8 млрд долларов США). При поддержке ВТБ KAZ Minerals выкупила доли миноритарных акционеров с Лондонской фондовой биржи. Сделка позволила приступить к полномасштабной реализации проекта освоения второго крупнейшего из подлежащих разработке месторождений меди в мире – Баимского (Россия). Также была проведена модернизация кредитных соглашений с ERG на сумму более 4 млрд долларов США с удлинением сроков заимствования, что дает возможность интенсифицировать проведение масштабной программы капитальных вложений на предприятиях группы. В 2020-2021 годах ВТБ реализовал ряд кредитных сделок с фондом Самрук-Казына и его дочерними компаниями на общую сумму более 1 млрд долларов США, в том числе рефинансирование задолженности Атыраузского НПЗ, НК «Казахстан Темир Жолы» и АО «Казтрансгаз», что позволило оптимизировать кредитный портфель группы и снизить валютные риски.«Одно из важнейших направлений нашей работы – проектное финансирование. Здесь у нас есть обширная экспертиза, поэтому ВТБ будет активно работать над организацией проектного финансирования для инвестиционных проектов в Казахстане. В планах уже есть ряд крупных сделок, как с частными, так и с государственными компаниями. Конечно, особое внимание ВТБ уделяет компаниям, развивающим проекты в сфере ESG, в том числе в области зеленой энергетики. В России ВТБ реализовал ряд знаковых сделок по ESG-финансированию и с учетом накопленный экспертизы планирует поддерживать новые проекты в Казахстане», - отметил Андрей Костин.Кроме того, на встрече с главой правительства Аскаром Маминым обсуждался взаимный интерес по расширению трансграничного сотрудничества, в том числе с участием Евразийского банка развития.В рамках визита также состоялась церемония вручения Андрею Костину Ордена Достык (Дружбы) II степени. Награду вручал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. После церемонии состоялась личная встреча, в ходе которой Андрей Костин и Нурсултан Назарбаев обсудили перспективы финансово-экономического сотрудничества России и Казахстана.