В бюджетах Владимира и области заложили увеличение финансирования на ФК «Торпедо». На клуб выделят не 36, а порядка 50 млн рублей. В ближайшее время Законодательное собрание и горсовет ..

В бюджетах Владимира и области заложили увеличение финансирования на ФК «Торпедо». На клуб выделят не 36, а порядка 50 млн рублей. В ближайшее время Законодательное собрание и горсовет утвердят изменения параметров. Интересно, что затраты на команду не увеличивали с 2013 года.Средства предусмотрены на текущее содержание. Взнос в ФНЛ вырос с одного до трёх миллионов рублей, появились дальние перелёты (Чита, Иркутск). Часть денег пойдёт на детскую футбольную школу. Увеличилась налоговая нагрузка.При этом торпедовцам сократили зарплату, игроки не ездят на сборы, уменьшились расходы на спортивную форму.Как подчеркнул директор клуба Александр Акимов, бюджет средних команд ФНЛ-2 составляет порядка 60 млн рублей.