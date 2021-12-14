Всё о прививке от ковида - онлайн. Департамент здравоохранения внедрил информационный ресурс по...

Всё о прививке от ковида - онлайн. Департамент здравоохранения внедрил информационный ресурс по вакцинации для жителей региона.Воспользоваться агрегатором можно, кликнув на баннер "Вакцинация" на сайтах облздрава и подведомственных медучреждений. С мобильного телефона удобнее пользоваться сервисом в помощью ресурса МИАЦ. На информационном ресурсе приведена информация о базовых и выездных пунктах вакцинации, в том числе с графиком выездов. Здесь же- памятка и анкета пациента, которую можно заполнить самостоятельно перед прививкой, ускорив процесс. Указана возможность прохождения первого или второго этапа вакцинации, ревакцинации, формат - по предварительной записи или без. В перспективе здесь разместят информацию и о режиме пунктов вакцинации в новогодние праздники.