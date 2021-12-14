С мая 2020 года — момента старта продаж Капсулы с голосовым ассистентом Марусей от VK — во Владимирской и Ивановской областях, было приобретено более 350 умных колонок. Наибольший интерес к ..

С мая 2020 года — момента старта продаж Капсулы с голосовым ассистентом Марусей от VK — во Владимирской и Ивановской областях, было приобретено более 350 умных колонок. Наибольший интерес к устройству проявили жители областных центров — Владимира и Иванова. Пиковые значения продаж, по статистике, пришлись на гендерные и новогодние праздники: в это время число покупок Капсулы вырастало на 50 % по сравнению с обычными днями.Голосовой помощник Маруся помогает управлять сервисами «Ростелекома» — видеоплатформой Wink и коробочным решением «Умный дом». В колонку встроены шесть цифровых микрофонов, которые распознают речь на расстоянии. Устройство работает от электросети и поддерживает технологии беспроводной передачи данных Wi-Fi, NFC, Bluetooth.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Маруся — одна из самых молодых игроков на рынке голосовых помощников, но уже завоевала популярность. Она — ядро "Умного дома” от "Ростелекома”: может приглушить или погасить свет, включить или выключить электроприбор через умную розетку. А еще она — неплохой собеседник: расскажет анекдот, почитает книгу, причем сделает это, например, голосом Деда Мороза. Умная колонка отлично ладит с детьми. Мой пятилетний сын, например, полюбил AR-сказки на ночь. Капсула присылает текст мне на смартфон, я читаю вслух, а она включает фоновые шумы, звуки или музыку. Сказка оживает, у ребенка развивается воображение. В общем, отличный подарок на праздники!».Александр Фролов, житель г. Владимира:«После приобретения колонки Капсулы я начал собирать свой умный дом. Устройство стало хабом, объединившим всю периферию в одно целое. С помощью голоса я включаю чайник, уменьшаю яркость светильников, а еще изменяю громкость, переключаю каналы и ищу фильмы на видеосервисе Wink. Но самой крутой и актуальной темой для меня стал английский язык, на котором умный гаджет прекрасно говорит. Теперь каждое утро я начинаю с просьбы: «Маруся, назови слова по теме... ». Это очень помогает мне не сбавлять темп обучения».Капсула доступна в двух форматах: стандартном и мини. Отличия — в размере, весе и количестве динамиков. Получить подробную информацию об умной колонке можно на компании и по телефону горячей линии 8 800 450 01 50.