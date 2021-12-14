78-летняя артистка пережила немало личных драм, но так и не смогла обуздать свою влюбчивую натуру

78-летняя артистка пережила немало личных драм, но так и не смогла обуздать свою влюбчивую натуруВ 40-х годах в семье легендарного артиста Александра Вертинского родились две наследницы. С ранних лет Марианна и Анастасия, которые появились на свет с разницей в полтора года, вели негласное соперничество. Казалось, младшая сестра всегда была будто успешнее и в актерской профессии, и в любовных делах. Несмотря на то, что Марианна тоже преуспела в карьере и пользовалась бешеным успехом у противоположного пола, она всегда жила немного в тени своей младшей сестры.Чаще всего детское соперничество дочерей Вертинского разгоралось из-за того, что они безумно ревновали отца друг к другу. Обе девочки боготворили родителя, которого лишились уже в 12 -13 лет, а их мать, Лидия Вертинская, прожила без мужа 56 лет и была предана его памяти до последнего мгновения. Даже неудачи в своей личной жизни Марианна объясняет тем, что никто из ее экс-возлюбленных не дотягивал до уровня ее знаменитого отца.В свое время о любви к Марианне кричали многие известные мужчины. Андрон Кончаловский демонстрировал избраннице самые страстные чувства, однако вскоре променял ее наНаталью Аринбасарову. Тяжело переживая предательство, старшая дочь Вертинского даже выпила уксус в попытках покончить с собой. К счастью, все обошлось малой кровью, и Марианне удалось переключиться на другого ухажера.Какое-то время девушка утешалась в объятиях Андрея Тарковского. Потом – соблазнилась женатым художником-иллюстратором Львом Збарским. Именно его друг, Илья Былинкин, стал первым мужем Вертинской. От него наследница артиста родила свою первую дочку Александру. Однако оба супруга не отличались верностью. Вскоре Марианна бросила мужа ради новой страстной любви – Георгия Рерберга.Мужчина, как оказалось, был до ужаса ревнив и часто поднимал руку на Вертинскую. Из этих отношений ее вытащил будущий супруг номер два – Борис Хмельницкий. В этом браке звезда родила свою вторую наследницу Дарью, но даже ребенок не смог удержать ее рядом с мужем. На отдыхе Марианна познакомилась с Зораном Казимировичем и бросилась к нему в объятия, оставив и супруга, и шестимесячную дочку. Казимирович стал последним мужем Вертинской, однако брак с ним тоже закончился разводом.Наследница Александра Вертинского признавалась, что хотела вернуться к Хмельницкому после расставания с последним мужем. Но принять ее обратно в семью мужчине не позволила подросшая Дарья, которая долгие годы была единственной женщиной в жизни отца. Сейчас Хмельницкой 43 года. Дочь звезд крепко дружит со своей старшей сестрой по линии матери, 52-летней Александрой, но не спешит налаживать душевную связь с покинувшей ее родительницей.