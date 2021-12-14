В ритме XXI века Несмотря на суровые испытания «ковидного» периода, Меленковский консервный завод не только успешно отстоял позиции одного из лучших предприятий в своей сфере, но и ..

В ритме XXI векаНесмотря на суровые испытания «ковидного» периода, Меленковский консервный завод не только успешно отстоял позиции одного из лучших предприятий в своей сфере, но и продолжил покорять новые вершины. Ярким подтверждением этому служат итоги уходящего года.- Год был сложный, однако благодаря слаженной работе нашего высокопрофессионального и дружного коллектива мы с честью справились со всеми вызовами, - говорит директор ООО «Меленковский консервный завод» Сергей Минчев. - Мы внедрили в производство линейку вкусных и полезных консервированных супов - не стоим на месте, движемся в сторону нашего покупателя.От Калининграда до Владивостока приверженцы концепции ЗОЖ, вегетарианцы, постящиеся и просто любители вкусной и здоровой пищи могут с закрытыми глазами найти в «родных» магазинах заветные полки, на которых представлена продукция МКЗ. Со всей страны в Меленки слетаются благодарственные письма, написанные руками преданных фанатов торговой марки «МеленЪ». Некоторые из них, помимо тёплых слов, содержат фамильные рецепты и пожелания о том, какими яствами нужно пополнить линейку продукции.Особенно желанными для покупателей оказались консервированные супы, что вполне соответствует духу времени. Жизнь современного городского жителя динамична и насыщенна - весьма затруднительно выкроить час-другой на приготовление вкусного и питательного блюда по бабушкиному рецепту. А ведь так хочется насладиться знакомым с детства вкусом наваристого борща или рассольника! Специалисты МКЗ решили проблему.- Наши консервированные супы - это готовое блюдо, которое нужно просто развести водой либо мясным бульоном и прокипятить в течении трех минут. Эту нехитрую операцию легко проделать даже в офисе, - рассказывает главный технолог предприятия Татьяна Гончарук. - При изготовлении супов мы используем только свежие, высококачественные овощи и грибы. В нашей продукции нет консервантов и красителей: длительный срок годности (до 3-х лет) обеспечивает тщательная стерилизация.Нежный и ароматный, по-домашнему вкусный суп-пюре из тыквы, старый-добрый рассольник, суп гороховый (неповторимый в тандеме с копчёными колбасками), харчо, заставляющий петь душу гурмана громче грузинского хора, и конечно, «его величество» борщ - в новой линейке МКЗ каждый найдёт себе блюдо по вкусу.Оправдали довериеВ 2021 году в цехах завода начали производить не только супы, но и варенье - первые варки провели в начале зимы. Для людей хорошо знакомых с ассортиментом предприятия, эта новинка стала весьма неожиданной.- Дело в том, что в нашем холдинге есть завод, который специализируется на «сладкой» группе товаров - Вологодский комбинат пищевых продуктов леса. Там выпускают большой ассортимент варенья. У коллег много заказов, и они обратились к нам за помощью, доверили производство части продуктов. Мы адаптировали своё оборудование под новые задачи, используем их наработки, советы и практику, стараемся не «изобретать велосипед». Сейчас делаем варенье из чёрной смородины. В будущем планируем расширять линейку, - говорит Татьяна Гончарук.Варенье удалось на славу - очень нежное и ароматное, его без преувеличения можно назвать по-домашнему вкусным. На МКЗ придерживаются многоступенчатого, весьма «деликатного» режима варки (температура намного меньше 100 градусов). Именно благодаря ему получается сохранить все полезные вещества, которые содержат в себе ягоды.- Кроме того, недавно в нашем ассортименте появились новые грибные закуски - жульен из шампиньонов с нежным сливочным вкусом, шампиньоны в сметане, икра грибная «Деликатесная», в состав которой также вошли свежие шампиньоны. Это полностью готовые продукты, которые можно использовать как дополнение к гарниру, - рассказывают на предприятии.Новинки уже завоевали любовь покупателей и получили самые высокие оценки жюри престижных региональных и всероссийских конкурсов. Многие товары получили своего рода «Оскары» от сферы пищевой промышленности - золотые медали «Гарантия качества-2021».Привлекательные условияСпециалисты здесь традиционно уделяют огромное внимание контролю качества выпускаемой продукции. На предприятии беспрерывно работают несколько лабораторий, оснащённых современным, высокоточным оборудованием. Каждую группу товаров тщательно тестируют - качество должно соответствовать высочайшим стандартам. Сырьё используют соответствующее.- Свежие овощи поставляют из Астраханской, Волгоградской, Рязанской и Саратовской областей. Фасоль сушеная из Киргизии. Конечно, плотно сотрудничаем и с поставщиками из нашей области, в том числе с сельхозпроизводителями Меленковского района, - говорит главный бухгалтер МКЗ Наталья Долинская. - С Поставщиками сырья (фермерами) заключаем договоры в начале сезона. Определяем параметры поставки, оговариваем, какие сорта нам нужны для засолки, ведь далеко некаждый сорт подойдёт для производства высококачественного продукта. Например, огурцы у нас идут «калибром» 9-12 - остальные попадают под категорию «брак».Конечно, заводу не чужды проблемы, которые, впрочем, испытывают все предприятия, работающие в отрасли. За последнее время сырьё очень подорожало. Свежие овощи подорожали на 20%, специи на 30%. Увеличилась стоимость стеклянной тары и железных крышек. Выросла стоимость транспортных расходов.- Есть проблемы с кадрами. Сложно найти сезонных работников. На нашем предприятии на постоянной основе трудятся около 300 человек. Однако летом, когда объёмы работы возрастают, нам требуется подкрепление — не менее 100 человек. В основном ими становятся студенты, которые возвращаются в родной район на каникулы. Однако есть нюанс - в середине августа они начинают разъезжаться. Приходится в срочном порядке искать им замену, - рассказывает Наталья Долинская.Важно сказать, что Меленковский консервный завод заслуженно считают одним из лучших работодателей района. Помимо стабильной заработной платы, полного соцпакета (оплата путёвок в детские лагеря, материальная помощь работникам в тяжёлых жизненных ситуациях и т.п.) и возможности карьерного роста, его работники получают множество приятных бонусов. Например, возможность совершенно бесплатно добираться до предприятия на служебном автобусе, маршрут которого пролегает через близлежащие от районного центра населённые пункты.Объединяющий факторГлавный двигатель прогресса заключается в неустанном стремлении получать новые знания и навыки. Освоение инструментов «бережливого производства», которым на МКЗ плотно занимаются уже полгода, полностью это подтверждает.- Интегрировать нововведения в свою работу мы начали с участка, на котором производят «Ассорти маринованное», - это наш летний хит, - рассказывает руководитель отдела качества и безопасности пищевой продукции Наталья Кулик. - Процесс его подготовки очень трудоёмкий, ведь продукт многокомпонентный. Мы начали с огурцов. В пилотном проекте инструменты «бережливого производства» позволили сократить время протекания процесса. Теперь весь плановый объём производим быстрее на 4 дня. Кроме того, снизили незавершённое производство на 10%. Выработку на одного человека увеличили с 58 банок до 70 в час (на 21%). На каждом этапе мы смотрели потери, выявляли моменты, на которых можно сэкономить. Начинали от подготовки сырья и шли далее по технологическому процессу, работали с логистическими потоками.Приложенные усилия позволили сократить потери времени. Кроме того, сделали более эргономичными рабочие места фасовщиц, которые работают на линии. Саму линию также модернизировали. Под руководством главного механика разрабатывали специальные лотки, позволившие автоматизировать подачу огурцов (раньше грузчики это делали вручную).До внедрения инструментов «бережливого производства» в свою работу сотрудники предприятия учились на «фабрике процессов». Рабочую группу создали из руководителей абсолютно разных подразделений. Участие в проекте позволило им взглянуть на производственный процесс под другим углом.- Люди раскрыли себя с новой стороны, проявили большую заинтересованность, хотя раньше опыта внедрения инструментов «бережливого производства» ни у кого не было. Группа стала очень сплочённой, ведь во время тренингов развивались взаимовыручка, инициативность каждого сотрудника, - говорит Наталья Кулик.Кстати, насчёт инициативности - её на предприятии не просто приветствуют, но и поощряют финансово. Каждый работник может высказать идею о том, как усовершенствовать его рабочее место, или улучшить процесс производства - без внимания дельные предложения на МКЗ не оставляют.