Компания Энергосбыт Волга поздравила победителей конкурса Самая мобильная деревня. Участников в...
Компания "Энергосбыт Волга" поздравила победителей конкурса "Самая мобильная деревня". Участников в этом году было более двухсот! Какие села и деревни региона получили бесплатный интернет на год и какой район стал самым мобильным, расскажет Вера Куликова.
Вот они - победители конкурса "Самая мобильная деревня". Дипломы старостам сёл Гатиха, Второво и деревни Макариха вручает Елена Буняева, начальник Ковровского отделения «Энергосбыт Волга». Каждый из населенных пунктов получил звание "Самая мобильная деревня" и приз - комплект для спутникового интернета с оплаченным на год пакетом. Камешковский район жюри признало самым активным. От него было подано 118 заявок. И большинство жителей подключилось к дистанционным сервисам "Энергосбыт Волга". Территории достался и спецприз. Его вручили деревне Макариха.
Владислав Ляшкевич, староста деревни Макариха Камешковского района:
- Не у всех дома есть интернет. Они подошли к остановке условно подключились к Wi-Fi. Очень же ведь круто звучит фри Макариха Wi-Fi. Вот! Ну и здорово, что к нам интернет пришел раньше, чем дороги и пруды! Но это как бы мотивационная программа, и она мотивирует к развитию деревни! Соответственно, это очень ценный приз для нашего населенного пункта.
WI-FI по достоинству оценили в селах Гатиха и Второво. Интернет пришёл в местные дома культуры. Место установки оборудования определяли сельские администрации.
Елена Денисова, староста села Второво Камешковского района, замглавы администрации села Второво:
- Для нашего населенного пункта это очень важно! Во-первых, это удобно, комфортно, можно заплатить оплату коммунальных услуг не выходя из дома!
С помощью дистанционных сервисов можно передать показания приборов учёта, оплачивать квитанции. Теперь чтобы рассчитаться за коммунальные услуги, потребителям не надо ехать в город. Все можно сделать онлайн.
Александр Москвитин, генеральный директор "Энергосбыт Волга":
- Большинство наших клиентов проживают в сельской местности и для того, чтобы привлечь людей в дистанционные виды сервиса. Мы разработали акцию "Самая мобильная деревня, тем самым мы хотели привлечь людей на дистанционное обслуживание с учетом того, что сейчас непростой период в связи с пандемией.
Идея акции понравилась. В 10 регионах России этот опыт возьмут на вооружение.
Вера Куликова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир"