Компания Энергосбыт Волга поздравила победителей конкурса Самая мобильная деревня. Участников в...

Компания "Энергосбыт Волга" поздравила победителей конкурса "Самая мобильная деревня". Участников в этом году было более двухсот! Какие села и деревни региона получили бесплатный интернет на год и какой район стал самым мобильным, расскажет Вера Куликова.Вот они - победители конкурса "Самая мобильная деревня". Дипломы старостам сёл Гатиха, Второво и деревни Макариха вручает Елена Буняева, начальник Ковровского отделения «Энергосбыт Волга». Каждый из населенных пунктов получил звание "Самая мобильная деревня" и приз - комплект для спутникового интернета с оплаченным на год пакетом. Камешковский район жюри признало самым активным. От него было подано 118 заявок. И большинство жителей подключилось к дистанционным сервисам "Энергосбыт Волга". Территории достался и спецприз. Его вручили деревне Макариха.Владислав Ляшкевич, староста деревни Макариха Камешковского района:- Не у всех дома есть интернет. Они подошли к остановке условно подключились к Wi-Fi. Очень же ведь круто звучит фри Макариха Wi-Fi. Вот! Ну и здорово, что к нам интернет пришел раньше, чем дороги и пруды! Но это как бы мотивационная программа, и она мотивирует к развитию деревни! Соответственно, это очень ценный приз для нашего населенного пункта.WI-FI по достоинству оценили в селах Гатиха и Второво. Интернет пришёл в местные дома культуры. Место установки оборудования определяли сельские администрации.Елена Денисова, староста села Второво Камешковского района, замглавы администрации села Второво:- Для нашего населенного пункта это очень важно! Во-первых, это удобно, комфортно, можно заплатить оплату коммунальных услуг не выходя из дома!С помощью дистанционных сервисов можно передать показания приборов учёта, оплачивать квитанции. Теперь чтобы рассчитаться за коммунальные услуги, потребителям не надо ехать в город. Все можно сделать онлайн.Александр Москвитин, генеральный директор "Энергосбыт Волга":- Большинство наших клиентов проживают в сельской местности и для того, чтобы привлечь людей в дистанционные виды сервиса. Мы разработали акцию "Самая мобильная деревня, тем самым мы хотели привлечь людей на дистанционное обслуживание с учетом того, что сейчас непростой период в связи с пандемией.Идея акции понравилась. В 10 регионах России этот опыт возьмут на вооружение.Вера Куликова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир"