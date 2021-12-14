Александр Лукашенко уверен, что за объединением двух соседних государств стоит большое будущее.

Александр Лукашенко уверен, что за объединением двух соседних государств стоит большое будущее.Белорусский лидер не раз давал понять, что считает Россию своим ближайшим партнером и союзником. Теперь Александр Лукашенко высказался о союзе Белоруссии и России, сравнив его с аналогичным объединением европейских стран."Этот союз будет более продвинутым и более стабильным," – уверенно подчеркнул лидер.По словам Лукашенко, Минск и Москва постараются учесть ошибки своих европейских коллег и не повторять их при объединении. При этом не останется без внимания и положительный опыт ЕС – он также будет учтен и использован во благо новому союзу – об этом сообщил портал .В интервью турецкому телевидению TRT Лукашенко также отметил, что у Белоруссии и России уже был важный совместный опыт, а именно – членство в СССР. В общем советском прошлом страны уже многое перепробовали, поэтому теперь знают, по какому пути им идти. Все это дает главе государства основания верить в то, что союз с РФ имеет большие перспективы.Политик также отметил, что интеграция будет происходить постепенно. Правительства двух соседних стран уже разработали 28 союзных программ, которые будут реализовываться в течение следующих пяти лет.Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что .