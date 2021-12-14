Любовь к творчеству и поэзии, объединяющая поколения. В Центральной городской библиотеке презентовали поэтический сборник «Владимир-музыка души». Он создан на основе материалов 10

Любовь к творчеству и поэзии, объединяющая поколения. В Центральной городской библиотеке презентовали поэтический сборник «Владимир-музыка души». Он создан на основе материалов 10 юбилейного фестиваля поэзии «Музыка души». За годы проведения удалось собрать много литературного материала. В числе участников фестиваля авторы из России и зарубежья. Ирина Щепанская, председатель региональной общественной организации «Знание» Ежегодно принимают участие участники