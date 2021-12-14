Многие граждане решили не доводить ситуацию до ареста имущества и погасили долги прямо в ходе рейда

Судебные приставы Меленковского района провели рейды по месту жительства граждан, признанных должниками по разным категориям выплат и не выполнявших решения суда. Блюстители закона посетили более 40 квартир, вручили 26 требований о явке на прием в отделение Службы судебных приставов.Во время проведения рейда у злостных неплательщиков было арестовано два автомобиля отечественного производства - «Lada Priora» и «УАЗ-452». Если их владельцы не погасят долг к крайнему сроку, арестованное имущество будет продано с аукциона. В пресс-службе регионального Управления ФССП уточнили: собственник внедорожника должен банку более 500 тысяч рублей. Ранее в счет долга у него был арестован и продан с публичных торгов трактор.В основном взыскания касались платежей за жилищно-коммунальные услуги. Многие граждане решили не доводить ситуацию до ареста имущества и погасили долги по квартплате через мобильный платежный терминал Службы судебных приставов прямо в ходе рейда.