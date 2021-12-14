Мэрия города Владимира информирует, что по вопросам зимней уборки можно звонить в «Центр управления...

Мэрия города Владимира информирует, что по вопросам зимней уборки можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).По вопросам зимней уборки во дворах многоквартирных домов, а также по другим вопросам управления и обслуживания многоквартирных домов жители города могут обратиться в свою управляющую организацию:АНО «Содействие и развитие», руководитель - Гусев Денис Николаевич, г. Владимир, ул. Крайнова, д. 5 к. 2 оф. 2/1, тел.: 60-47-57, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 60-47-57; 60-26-36.ЗАО "Альтернатива", руководитель - Гришин Виктор Владимирович, г. Владимир, Суздальский пр-т, д. 9-а, тел.: 31-21-35; 21-08-15, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 44-25-92, +7 (905) 614-88-87.МКП г. Владимира "Жилищно-коммунальное хозяйство", руководитель Шишенков Александр Александрович, г. Владимир, ул. Асаткина д. 1-а, тел.: 44-72-44, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 55-23-60, 53-00-86, (многоканальный, круглосуточный), +7 (902) 883-40-88.МУП г. Владимира "Городская управляющая компания", руководитель - Немков Дмитрий Юрьевич, г. Владимир, проспект Ленина, д. 9, тел.: 45-10-43, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 34-88-15, 36-69-58.ООО "Альтаир-Плюс", руководитель - Клинышков Игорь Александрович, г. Владимир, ул. Студенческая, д.5-а, офис 210, тел.: 47-14-02, телефон аварийно-диспетчерской службы: 47-14-02.ООО "Бельведер", руководитель - Игнатов Евгений Александрович, ул.Добросельская, д. 164-а, тел.: 21-37-67, 21-10-12, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 21-37-67, 21-10-12, +7 (920) 928-38-90, +7 (905) 142-98-98.ООО "БЭСТстрой", руководитель - Шмелева Марина Геннадьевна, г. Владимир, ул. Н.Островского, д. 66-а, тел.: 45-23-31, телефон аварийно-диспетчерской службы: 36-69-58.ООО "Владимирская управляющая компания", руководитель - Гусев Вячеслав Геннадьевич , г. Владимир, ул.Танеева, д. 38, тел.: 77-87-30, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 77-87-30 (с 8-00 до 17-00), 77-98-37 (круглосуточно).ООО «ДОМЖИЛСЕРВИС», руководитель - Гусев Денис Николаевич, г. Владимир, ул. Крайнова, д. 5 к. 2 оф. 2/1, тел.: 60-26-36, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 60-47-57; 60-26-36; 47-17-20.ООО "Жилищная компания", руководитель - Угодин Николай Вадимович, г. Владимир, мкр. Юрьевец, Институтский городок, д. 11, помещение 1-7, тел.: 26-17-46, телефон аварийно-диспетчерской службы: 26-17-24.ООО "Жилищник-Центр", руководитель - Анников Вячеслав Германович, г. Владимир, ул. Горького, д. 40, оф. 67, тел.: 53-38-46, телефон аварийно-диспетчерской службы: 49-25-03.ООО "Жилищник", руководитель - Костерин Максим Валерьевич, г. Владимир, ул. Горького, д. 40, тел.: 53-15-07, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 53-17-41, 53-15-07.ООО "Жилремстрой", руководитель - Лысов Александр Владимирович, г. Владимир, ул. Лермонтова, д. 44, тел.: 53-43-43, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 42-30-30, 52-05-05.ООО "ЖилСтройСтандарт", руководитель - Пухов Олег Александрович , г. Владимир, мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, д.25-б, тел.: +7 (904) 033-38-49, телефон аварийно-диспетчерской службы: +7 (904) 033-38-49.ООО "ЖРЭП № 8", руководитель - Гусев Вячеслав Геннадьевич, г. Владимир, ул.Танеева, д. 38, тел.: 77-87-30, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 77-87-30 (с 8-00 до 17-00), 77-98-37 (круглосуточно).ООО "ЖСС", руководитель - Овсянников Андрей Константинович, г. Владимир, ул. Мира, д. 22, тел.: 60-00-25, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 60-00-25 (с 8-00 до 17-00), 52-20-40 (с 17-00 до 8-00, выходные и праздничные).ООО «ЖЭУ», руководитель - Мелехов Геннадий Борисович, г. Владимир, ул. Северная, д. 9-б, тел.: 60-20-14, телефон аварийно-диспетчерской службы: 77-98-42.ООО "ИВТБС "Владимирский", руководитель - Вилков Владимир Геннадьевич, г. Владимир, ул. Фатьянова, д. 18, оф. 82, тел.: 47-19-31, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 47-40-37, 60-28-54, 60-12-47, +7 (930) 830-12-47.ООО" Квартал", руководитель - Кириллов Дмитрий Андреевич, г. Владимир, ул. Пушкарская, д. 46, оф. 415 тел.77-82-02, телефоны аварийно-диспетчерской службы (с 17-00 до 8-30 и в выходные и праздничные дни):- +7 (930) 030-03-14 - ул. Н. Дуброва, д.1; 3; 3А; 5; 47к.2; 47к3, 50к.2; В.Дуброва, д.2Б, 8, Офицерская, д.61, Ново-Ямская, д.44, Учительская, д.7,- +7 (930) 030-03-15 - пр-т Строителей д.13-А, 15-Д; 15-Е; 15-Ж; 28-В, Перекопский в/г, д.33; д.18, Пушкарская, д.44, Сурикова, 20-А, Лакина, д.181, Университетская, д. 8А;- +7 (930) 030-03-16 - ул. Ломоносова, д. 10А; 11А; Стрелецкая, д. 30А; Октябрьский в/г д. 23;- +7 (930) 749-94-16 - ул. Добросельская, д. 188-Б к.1, Герцена, 20, Егорова, д.1-А, 1-я Пионерская, д.37 к.1, 37 к.2.ООО "Компания "Наш дом – 3", руководитель - Матросов Александр Юрьевич , г. Владимир, пр-т Строителей, д. 1-а, тел.: 47-41-43, телефоны аварийно-диспетчерской службы:- центральная диспетчерская: 47-48-04, +7 (905) 148-47-89;- диспетчерская Ленинского района, тел.: 44-45-39, +7 (960) 732-44-11;- диспетчерская Октябрьского района, тел.: 44-87-67, +7 (961) 256-85-85; - диспетчерская Фрунзенского района, тел.: 40-66-27, +7 (905) 649-20-20;- диспетчерская мкр. Юрьевец, тел.: 47-48-06, +7 (905) 613-88-44.ООО "КОМТЕХ", руководитель - Яблоков Леонид Юрьевич, г. Владимир, ул. Северная, д. 55-а, нулевой этаж, тел.: 47-20-30, телефон аварийно-диспетчерской службы: 47-20-30.ООО "КЭЧ", руководитель - Чернов Сергей Александрович, г. Владимир, ул. Перекопский городок, д.1 0, тел.: 33-70-48, телефон аварийно-диспетчерской службы: 36-69-58.ООО "Мой дом", руководитель - Гречишкин Сергей Валерьевич, г. Владимир, Суздальский пр-т, д. 3, оф. 325, тел.: 21-56-20, телефоны аварийно-диспетчерской службы:21-54-84, 21-54-85.ООО "МУПЖРЭП", руководитель - Локостова Галина Юрьевна , г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, 3-а, тел.: 41-43-46, 31-79-58, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 21-52-31, 66-65-23, 66-65-22.ООО "Наш дом", руководитель - Фомин Александр Вячеславович, г. Владимир, мкр. Оргтруд, ул. Новая, д. 3, тел.: 45-65-47, телефон аварийно-диспетчерской службы: 45-65-47.ООО «Новый дом», руководитель - Клюев Виктор Александрович, г. Владимир, ул Новгородская, д. 36, тел.: 66-65-96, +7 (962) 088-36-36, телефон аварийно-диспетчерской службы: 7 (961) 112-22-11.ООО "Оникс", руководитель - Дмитриев Николай Николаевич, г. Владимир, ул. Н.Островского, д. 66-а, тел.: 54-49-36, телефон аварийно-диспетчерской службы: 36-69-58.ООО "Ресурс", руководитель - Степанов Андрей Вадимович, г. Владимир, ул.Танеева, 38, 2 этаж, тел.: 77-30-40, телефон аварийно-диспетчерской службы: 77-30-40, +7 (991) 319-93-59.ООО "Слово и Дело", руководитель - Панкратов Алексей Николаевич, г. Владимир, ул. Комиссарова, 4-а, тел.: 44-66-56, телефон аварийно-диспетчерской службы: 47-22-47.ООО "Содружество", руководитель - Романов Алексей Юрьевич, г. Владимир, ул. Мира, д. 2-г, оф. 2, тел.: 33-60-86, телефон аварийно-диспетчерской службы: 34-88-15.ООО "ТЭК", руководитель - Бибин Сергей Александрович, г. Владимир, Офицерская, д. 14, тел.: 77-87-84, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 77-87-84, 77-87-86.ООО "УК ЛЮКС", руководитель - Пронин Михаил Владимирович, г. Владимир, ул. Ставровская, д.10, тел.: 54-58-06, телефон аварийно-диспетчерской службы: 36-69-58.ООО "УК "Доброе", руководитель - Макарова Марина Владимировна, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 9-а, тел.: 41-40-21, телефон аварийно-диспетчерской службы: 34-88-15.ООО "УК "Жилищные технологии", руководитель - Харин Андрей Александрович, г. Владимир, ул. Тракторная, д. 7-А, тел.: 33-19-99, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 33-19-99, 22-25-50.ООО "УК Лидер", руководитель - Рыбкина Елена Сергеевна, г. Владимир, ул. Мира, д. 34, оф. 203, тел.: 52-05-09, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 53-02-30, +7 (991)318-41-18.ООО «УК-Атлант», руководитель - Рябов Николай Николаевич, г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д. 19-а, тел.: 44-49-40, телефон аварийно-диспетчерской службы: +7 (900) 585-94-93.ООО "Универсал Строй", руководитель - Вавилин Роман Владимирович, г. Владимир, ул. Перекопский городок, д. 25, тел.: 52-10-20, телефон аварийно-диспетчерской службы: 66-65-63.ООО "Управляющая компания "Уют", руководитель - Лапшов Евгений Александрович, г. Владимир, Безыменского, 17-г., тел.: 47-15-21, телефон аварийно-диспетчерской службы: 34-88-15.ООО ЖРП "Заклязьменский", руководитель - Николаев Максим Эдуардович, г. Владимир, мкр. Заклязьменский, ул. Центральная д.11-а, тел.: 45-87-52,телефон аварийно-диспетчерской службы: 53-17-41.ООО "Золотые Ворота", руководитель - Ксенофонтов Артем Сергеевич, г. Владимир, ул. Зеленая, д. 1-а, оф. 1.03, тел.: 37-19-55; +7 (915) 797-97-93, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 37-19-55; +7 (915) 797-97-93.ООО УК "Порядок", г. Владимир, пр-т Ленина, д. 71, оф. 5, тел.: 77-96-59, +7 (900) 476-54-00, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 77-96-59, +7 (903) 831-46-03.ООО УК "Старый город", руководитель - Цыплякова Марина Павловна, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 27, тел.: 36-27-01, телефон аварийно-диспетчерской службы: 60-11-65.ООО "УК "Белый парус", г. Владимир, ул. Ново-Ямская, д.5, этаж 2, оф. 8.10, тел.: 37-71-26, телефон аварийно-диспетчерской службы: 77-30-40.ООО "УК ЖРЭП", руководитель - Мичурина Оксана Николаевна, г. Владимир, ул. Балакирева, д. 51-а, тел.: 37-70-43, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 37-70-42, 52-20-40.ООО "УК Вектор", руководитель - Костин Дмитрий Вячеславович, гю. Владимир, ул.Чапаева, д.5, тел.: 54-58-90, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 54-58-90, 54-58-85.ООО "Альянс", руководитель - Зотова Наталья Николаевна, г. Владимир, ул.Мира, д. 2-г, тел.: 33-60-86, телефон аварийно-диспетчерской службы: 34-88-15.ООО «ДЖС», руководитель - Гусев Денис Николаевич, г. Владимир, ул. Крайнова, д. 5 к. 2 оф. 2/1, тел.: 60-26-36, телефоны аварийно-диспетчерской службы: 60-47-57, 60-26-36, 47-17-20.Кроме того, в управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни.Телефон единой городской дежурно-диспетчерской службы — 05, ежедневно, круглосуточно.Фото: https://vladimir-city.ru/