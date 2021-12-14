Старой уже исполнилось 15 лет.

Мэрия Владимира подыскивает варианты замены старой ели на Соборной площади на новую. Согласно собранным коммерческим предложениям, стоимость главного символа Нового года может достигать 15 млн рублей.Об обновлении главной хвойной красавицы города власти задумались после жалоб жителей, которые сетуют, что на неё страшно смотреть. Чиновники соглашаются, но их отпугивают цены на новое дерево.Последний раз «Домашнюю» ель, которой уже исполнилось 15 лет, ремонтировали в 2019 году. В текущем на установку и демонтаж выделили почти 550 тысяч рублей. Её высота больше 19 метров, а масса - 22 тонны.