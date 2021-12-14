Главное экономическое событие года. В Суздале завершил работу владимирский инвестиционный конгресс....

Главное экономическое событие года. В Суздале завершил работу владимирский инвестиционный конгресс. На одной из его сессий обсудили систему поддержки инвестиций в Центральной России. Каковы особенности инвестиционной практики в ЦФО, и с каких регионов стоит брать пример? Об этом в нашем репортаже.Система привлечения инвестиций в Центральной России это, прежде всего, работа на окружном уровне. Заместитель полпреда Президента в ЦФО Артур Ниязметов поясняет: на практике усилия объединяют и регионы, и федеральные структуры, в том числе Администрация Президента. Задача кооперации - помочь частным инвесторам в реализации проектов.Артур Ниязметов, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО:- Лучшие практики наших регионов становятся пищей для размышления для принятия федеральных решений. Мы пришли к выводу, что следующий конгресс может проходить в формате, когда наиболее успешные регионы по каким-то практикам, будут готовить отдельные мероприятия, отвечать за мероприятия в рамках этого конгресса.Калужская область — синоним успеха инвестиционной политики. Регион первым в стране начал развивать опережающую инфраструктуру под инвесторов. Калужане готовы делиться опытом, и перенимать что-то новое у соседей.Владимир Попов, заместитель губернатора Калужской области:- Мы обменялись с коллегами мнениями по поводу как привлечения инвестиций, так и их влияния на экономику, возможности экспортного потенциала у регионов. Всё это заставляет нас объединять усилия и стремиться к налаживанию межкооперационных связей между регионами.Стратегию развития инфраструктуры с учетом будущих инвестиционных вложений уже практикуют и во Владимирской области.Александр Ремига, врио первого заместителя губернатора Владимирской области:- Разрабатывали программы под конкретных инвесторов, которые определили конкретное количество рабочих мест, которые они создадут до 2024 года, конкретный объём инвестиций, конкретные подписанные соглашения с их партнерами. И мы понимаем: социальную инфраструктуру мы развиваем в рамках этих инвестиций.Личные встречи и обмен практиками в сфере инвестиций для регионов особенно важен для выполнения поручения Президента России: к 2024 году довести объём инвестиций в основной капитал до 28% от ВРП (валового регионального продукта).Наталья Головешкина, Любовь Истратова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"