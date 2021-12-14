14 декабря около 12.35 на 240 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» на территории Суздальского...

14 декабря около 12.35 на 240 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» на территории Суздальского района произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в нем людьми, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.По предварительной информации водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением транспортного средства, в результате допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом «Мерседес», следовавшим в сторону г. Владимира из г. Иваново.В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Рено» - мужчина доставлен в медицинское учреждение. Помощь на месте оказана пассажиру автобуса (женщина), еще один пассажир автобуса доставлен в медицинское учреждение.Всего в рейсовом автобусе «Мерседес» находилось три пассажира.На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД ОМВД России по Суздальскому району, осуществляется регулировка дорожного движения. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками полиции.Информация уточняется.Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области