Новый штамм Омикрон коронавируса SARS-CoV-2 распространяется с феноменальной скоростью, заявили британские СМИ в дополнение к известию о смерти первого пациента с этим диагнозом. Ранее заявлялось, что новый вариант более заразен, но менее опасен. К сожалению, это были поспешные выводы. Идею о том, что это какая-то более мягкая версия вируса, можно отставить в сторону, – прокомментировал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. В Великобритании уже вводятся более строгие правила карантина, и это накануне рождественских каникул, которые так любят англичане. По прогнозам британских властей, если не принять меры, к концу декабря число инфицированных может достигнуть миллиона человек.

Новый штамм "Омикрон" коронавируса SARS-CoV-2 "распространяется с феноменальной скоростью", заявили британские СМИ в дополнение к известию о смерти первого пациента с этим диагнозом. Ранее заявлялось, что новый вариант более заразен, но менее опасен. К сожалению, это были поспешные выводы. "Идею о том, что это какая-то более мягкая версия вируса, можно отставить в сторону", – прокомментировал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. В Великобритании уже вводятся более строгие правила карантина, и это накануне рождественских каникул, которые так любят англичане. По прогнозам британских властей, если не принять меры, к концу декабря число инфицированных может достигнуть миллиона человек.Что же известно о новом варианте коронавируса и как от него защититься?Во-первых, сообщается, что он быстрее и эффективнее передается от человека к человеку. Заразность "Омикрона" выше на 30% по сравнению с Дельта-штаммом. Однако пока эти данные являются предварительными.Во-вторых, он очень похож на грипп или ОРВИ по течению болезни. У больных проявляются такие симптомы: сухой кашель (встречается в 80% случаев), лихорадка, ночная потливость и ломота в теле. При этом обоняние и вкус сохраняются, хотя их отсутствие было отличительной чертой "Дельты".В-третьих, эта вариация коронавируса поражает больше молодых людей и подростков, чем "Дельта" – среди зараженных дети до двух лет, взрослые от 20 до 39 лет включительно. Врачи предварительно считают это следствием того, что взрослое население лояльнее к прививкам, поэтому защитилось лучше. А дети и подростки до 18 лет вообще не подлежат вакцинации, поэтому могут стать первыми жертвами нового штамма.В-четвертых, "Омикрон" может заразить даже переболевших и вакцинированных. Стоит заметить, что переносят его чаще всего более легко, чем "Дельту", но это как раз и положительное действие вакцины. Молодежь и невакцинированные граждане как раз достаточно тяжело болеют.Пятое отличие состоит в том, что больной может одновременно быть носителем обоих штаммов. Они уже так отличаются друг на друга, что каждая вариация вируса развивается параллельно. Такие случаи зафиксированы неоднократно. Это не влияет на течение болезни. Главное, в каком состоянии находится организм больного, насколько сильна его иммунная система, есть ли у него хронические заболевания – вот что повлияет на скорость выздоровления и симптоматику коронавируса.Один из распространенных симптомов нового штамма – сухой кашель, как при начале любого ОРВИ и гриппа. Кашель — это следствие воспалительного процесса, происходящего в легких. Воспалительный процесс – причина нарушенного газообмена и оксигенации, которые клинически проявляются снижением сатурации, то есть низким содержанием кислорода в легких. Изменения в легких отчетливо показывают рентгенограмма и компьютерная томография. Если затянуть с лечением кашля, то можно нажить легочный фиброз. А он практически неизлечим, и в лучшем случае снижает качество жизни человека на протяжении десятилетий.Однако существуют препараты, которые лечат ковидный кашель. Например, "Коделак Нео" и "Коделак Бронхо" для лечения влажного и сухого кашля. Их действующие вещества входят в новейшую, рекомендаций Министерства здравоохранения России по лечению COVID-19."Коделак Нео" как раз разработан для лечения кашля на первой его стадии, пока кашель деструктивный – сухой. Он отличается ночными приступами, болью в горле и бронхах, приступами одышки. Это опасная стадия кашля, требующая незамедлительных действий.Активным действующим веществом "Коделак Нео" является бутамират. Его действие и благоприятный профиль безопасности хорошо изучены и подтверждены результатами различных клинических исследований. Благодаря механизму действия препарата происходит подавление кашлевого рефлекса и снижение гиперреактивности раздраженной слизистой дыхательных путей. Поэтому облегчение приходит быстро, уже в течение тридцати минут после приема.Важным действием "Коделака Нео" является скорый переход кашля в стадию продуктивности, когда начинает отходить мокрота. Это добрый знак, как ни странно. Влажный кашель – это, по сути, снижение активности ресничек в бронхах и гибель части из них в результате воспаления. Это способствует избыточному образованию слизистого секрета в бронхах и его застою на поверхности дыхательных путей. В этом секрете фиксируется размножение бактерий, что может повлиять на развитие осложнений.Значит, важно на данном этапе начать прием препарата, который бы выводил мокроту и был хорошим противобактериальным средством. Здесь поможет "Коделак Бронхо" – комбинированный препарат, используемый для лечения кашля с затрудненным отхождением мокроты. Благодаря своему составу препарат разжижает вязкую мокроту и очищает бронхи, борется с вирусами и бактериями, уменьшает воспаление и отек слизистой бронхов.На обоих стадиях кашля важно принимать правильный препарат, чтобы избежать негативных последствий и осложнений.