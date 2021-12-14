Злоумышленник проник в салон микроавтобуса, завел двигатель ключами, которые оказались в бардачке, и совершил поездку по улицам города...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району совместно с коллегами из ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в угоне микроавтобуса.Установлено, что злоумышленник, находясь на 3-й Красногвардейской улице, увидел, что дверь микроавтобуса «Ситроен» открыта. Он проник в салон, завел машину ключами, которые оказались в бардачке, и совершил поездку по улицам города. После этого он оставил машину на Ленинградском шоссе и скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в квартире одного из домов на Ленинском проспекте задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний житель столицы. Со слов злоумышленника, транспортным средством он завладел без цели хищения.По данному факту дознанием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". В отношении фигуранта данного уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60