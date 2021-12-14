Злоумышленница, войдя в доверие к 40-летней жительнице столицы, предложила ей помощь в приобретении квартиры по заниженной стоимости...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 45-летнюю женщину по подозрению в хищении денежных средств путем мошенничества.Предварительно установлено, что злоумышленница, войдя в доверие к 40-летней жительнице столицы, предложила ей помощь в приобретении квартиры по заниженной стоимости, якобы выделяемую из социального фонда. Женщина согласилась и в течение года переводила денежные средства на указанную ею банковскую карту. Злоумышленница говорила, что отдает их знакомой, которая контролирует весь процесс и поможет осуществить сделку. Однако в установленный срок квартира так и не была приобретена. Когда потерпевшая потребовала вернуть ей денежные средства, злоумышленница под разными выдуманными предлогами отказывалась это делать, а после и вовсе перестала выходить на связь. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Материальный ущерб составил более 4,7 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО установили и на Проспекте Вернадского задержали подозреваемую – 45-летнюю женщину. Злоумышленница не собиралась оказывать помощь в приобретении квартиры и не имела такой возможности. Похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Полицейские проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93