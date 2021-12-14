Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла поделился планами и позицией Кремля по новым вызовам в ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Дипломат заявил, ..

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла поделилсяпланами и позицией Кремля по новым вызовам в ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Дипломат заявил, что Россия должна надеяться на лучшее, но готовиться к худшему из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон".По словам Пескова, зачастую противоположные мнения ученых о новом штамме говорят о том, что он еще недостаточно изучен и в любом случае представляет угрозу. Представитель Кремля заверил, что благодаря большому опыту и логистике оперативного штаба отечественная система здравоохранения готова к возможному повышению нагрузки, сообщает