Один на один с ковидом. Почти год жители села Ильино Судогодского района остаются без врача. Жизнь...

Один на один с ковидом. Почти год жители села Ильино Судогодского района остаются без врача. Жизнь единственного на 400 человек фельдшера Татьяны Синатагиной унес коронавирус. Некому оказывать даже базовую медицинскую помощь. Репортаж Анастасии СахаровойВсего 30 километров от Владимира, столько же - от Судогды, но условия в селе Ильино напоминают глухую деревню. Скорая не может проехать. Дороги нерасчищены. Единственный фельдшер, на которую в тяжелых случаях была вся надежда, скончалась от коронавируса.В селе Ильино проживает 400 человек. Аптеки здесь нет. Единственное место, куда люди могли обратиться за медпомощью - фельдшерско-акушерский пункт. Это небольшая пристройка к детскому саду. Но, по словам местных жителей, здесь было отопление, принимал врач. А теперь, после смерти фельдшера, люди остались без медицинского обслуживания.В селе Ильино много пожилых людей. Многие не в состоянии выехать в город по состоянию здоровья. У Марины Токаревой больные ноги. На общественном транспорте добираться тяжело.Марина Токарева, житель Ильино:- Врача-то нет! Мне надо уколы сделать, а некому его сделать. А ехать - тысячу рублей отдавай на дорогу. У меня пенсия десять тысяч, все уходит на таблетки. А мне надо, чтобы врач мне сделала укол, я пошла домой.А я валяюсь дома. Еле-еле сюда дошла.Фельдшер Татьяна Синатагина была единственным медработником на всё село. Ответственность огромная. А условия, мягко говоря, сложные. Дежурства - бесконечные. Часто отключают свет и воду. А значит, чтобы в ФАПе появился новый врач, сначала нужно улучшить ситуацию.Юлия Курицына, житель Ильино:- Там есть два отделения. Первое - с койкой, которое не функционировало, как я помню. И второе, где сидела сама фельдшер. Куда можно было прийти с температурой, и она выписала бы справку.Ильинский фельдшер Татьяна Синатагина ушла из жизни почти год назад. Но замену ей так и не нашли. Хотя, говорят жители, не раз обращались в судогодскую Центральную районную больницу.Нина Тимофеева, житель Ильино:- Звонила в тот раз, говорю - нам врач будет? А нам сказали - хлопочите.. Никаких проблем, только Судогда должна процветать. А нам ничего не надо здесь.Вестям удалось получить комментарий от Алексея Трофимова, главного врача судогодской ЦРБ имени Поспелова. По его словам, проблема не в поиске фельдшера. Пять кандидатов почти согласились на эту должность. Но...Алексей Трофимов, главный врач судогодской ЦРБ имени Поспелова:- Всех пяти фельдшеров устроила и зарплата, и то, что учреждение будет снимать им жилье.. И то, что они будут участвовать в программе "земский доктор", получат 750 тысяч рублей. Но как только они узнавали, что все жилье в деревне с печным отоплением, то сразу же отказывались.А пока, отмечает Алексей Трофимов, для Ильино разрабатывают временный вариант решения проблемы. В ФАП будет приезжать врач из амбулатории посёлка Головино. Несколько раз в неделю. При необходимости - чаще. В эпоху ковида медик нужен как никогда.Анастасия Сахарова. Семен Карпов. "Вести-Владимир"