В Ковровском районе в селе Осипово произошло смертельное ДТП. На сельской дороге водитель «Мерседеса» столкнулся грузовиком. По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, ..

В Ковровском районе в селе Осипово произошло смертельное ДТП. На сельской дороге водитель «Мерседеса» столкнулся грузовиком.По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, авария произошла в 09:50 на улице Совхозной, возле дома №50. Иномарка превысила скорость. В результате внедорожник вынесло на встречку, где он врезался в «Урал». Находившийся за рулём «немца», 71-летний мужчина погиб на месте происшествия. Водитель грузового автомобиля 1965 года рождения не пострадал.«В 09:52 дежурной смене поисково-спасательного отряда поступило сообщение о ДТП, также в сообщении говорится, что в одной машине зажат водитель. Попытались определить признаки жизни. К сожалению, пульса не было. Зрачок на свет не реагирует. Убрали все мешающие элементы, срезали мешающие подушки безопасности, извлекли пострадавшего.Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть. По предварительной информации медиков, смерть наступила от удара головой. Мужчина был не пристегнут», - написал в своём блоге ковровский спасатель Михаил Быков.