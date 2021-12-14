Через Единый портал государственных и муниципальных услуг можно получить широкий спектр государственных услуг онлайн по линии МВД...

Сотрудники полиции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве напоминают гражданам об удобстве использования Портала госуслуг.У каждого гражданина есть возможность пользоваться бесплатными онлайн-сервисами Единого портала государственных и муниципальных услуг на сайте www.gosuslugi.ru.Через Единый портал государственных и муниципальных услуг можно получить широкий спектр государственных услуг онлайн по линии МВД, не выходя из дома. Для этого достаточно один раз зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru.Для регистрации на сайте www.gosuslugi.ru понадобится:1) адрес электронной почты;2) номер мобильного телефона;3) СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства).При оплате штрафов ГИБДД через Единый портал: www.gosuslugi.ru вас ожидает приятный бонус – скидка 50%. Соответственно, гражданин оплачивает только 50% от размера штрафа ГИБДД.Через портал можно заказать справку о наличии (отсутствии) судимости, которую зачастую требуют предъявить при трудоустройстве на работу, а также данная справка будет необходима при оформлении разрешения на владение огнестрельным оружием.Единый портал государственных и муниципальных услуг позволяет подать заявление на оформление заграничного паспорта сроком действия на 5 лет или на 10 лет, на регистрацию гражданина РФ по месту жительства и по месту пребывания.Таким образом, регистрация на портале госуслуг позволит:- зарегистрировать автотранспорт;- получить водительское удостоверение;- оплатить штрафы ГИБДД онлайн;- оформить паспорт гражданина Российской Федерации;- получить загранпаспорт нового образца;- получить удостоверение частного охранника;- получить лицензию на оружие;- подать заявление для получения справки о наличии (отсутствии) судимости.Кроме того, можно совершать электронные платежи непосредственно через сайт Госуслуги или через мобильное приложение, используя для этого банковские карты, электронные деньги или денежные средства со счёта мобильного телефона.Наиболее полную информацию о порядке предоставления государственных услуг по линии МВД можно получить в свободном доступе на официальном сайте УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве (https://юао.мск.мвд.рф) или на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22