Владимир готовится к Новому году. Какую праздничную программу подготовили для владимирцев и гостей...

Владимир готовится к Новому году. Какую праздничную программу подготовили для владимирцев и гостей города, рассказали представители мэрии. Встреча прошла в областном Союзе журналистов.Все мероприятия пройдут с учётом коронавирусных ограничений. Общая концепция новогодних праздников во Владимире составлена с учетом равномерного распределения площадок по разным районам города, чтобы владимирцы смогли отметить новый год в «шаговой доступности» от своих жилых микрорайонов, а не собираться на массовые гулянья в центре города.В планах - установка 40 елок в придомовых территориях. Будут работать катки. Уже на этой неделе откроется центральный каток на Пушкинском.Елена Корнева, и.о. начальника управления по физической культуре , спорту и молодежной политике администрации г. Владимира:- 17 декабря будет праздничное открытие катка. В этом году каток представит собой образ по сказке Ганса Христиана Андерсена "Снежная королева", будет красивая фотозона, где можно не только покататься, но и запечатлеть на память приятные моменты. Горожан с завтрашнего будет ждать каток и в центральном парке, который называется у нас "Молодежный".Праздничный марафон охватит все парки областного центра. К примеру, в Загородном гостей приглашает знаменитая деревня Дуралеевка с играми на открытом воздухе. Для детей во всех учреждениях культуры будут проходить елки и новогодние представления. В этом году мэрия предоставила две тысячи бесплатных билетов для детей из социально незащищенных семей и медиков.Тем временем во Владимире продолжают украшать площади и улицы. Оформляются территории возле Красносельского пруда, на Верхней Дуброве. В парке Липки уже работает новогодняя ярмарка. В новогоднюю ночь шале будут открыты до 4-х утра. На ярмарке - широкий выбор сувениров, солений, варенья. В новогодние дни на ярмарке готовы удивить и необычными блюдами.Антон Аручиди, начальник управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства администрации г. Владимира:- Новый абсолютно испанский десерт - это чуррос, представлены куртоши - это венгерские калачи. Также будет представлена кухня- это традиционные у нас шашлыки, люля- кебаб, кондитерские изделия-это разного рода булки, в том числе у нас в этом году представлена суздальская медовуха.