Цель мероприятия – выявление и профилактика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков среди несовершеннолетних, проведение профработы с детьми, их родителями и педагогами.

Региональные полицейские подвели итоги второго этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2021», проводимой на территории Владимирской области в ноябре текущего года.В рамках операции полицейские управления по контролю за незаконным оборотом наркотических средств УМВД России по Владимирской области совместно с коллегами из территориальных ОМВД на районном уровне, инспекторами ПДН, представителями управлений по делам молодежи и спорта муниципальных образований провели профилактические мероприятия и тематические лекции антинаркотической направленности среди педагогов и учащихся образовательных учреждений.Молодое поколение не осталось равнодушным к обозначенным проблемам. Школьники и студенты активно участвовали в диалоге, задавали интересующие их вопросы, обсуждали проблемы.Сотрудники УМВД России по Владимирской области на базе областного департамента образования совместно с Владимирским институтом развития образования имени Л.И. Новиковой провели ежегодный региональный межведомственный онлайн – семинар для руководителей общеобразовательных организаций, специалистов муниципальных органов управления образования по теме «Безопасность образовательной организации: новые вызовы и приоритеты».Всего за время проведения межведомственной операции оперуполномоченные подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств выявили 13 преступлений и пресекли 25 административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Изъяли более двух килограммов запрещенных веществ.Сотрудники полиции и других ведомств, принявшие участие в проведении межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2021», отметили важность таких мероприятий, профилактической составляющей по данному направлению деятельности. Правоохранители будут усиливать совместную работу по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.