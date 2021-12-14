В средстве для инъекций выявлено несоответствие установленным требованиям по показателю «антимикробная активность

13 декабря сразу несколько региональных управлений Россельхознадзора сообщили о приостановке продаж и использования лекарственного препарата «Бензилпенициллина натриевая соль для инъекций» производства ООО «БиоФармГарант» из Владимирской области.Уточняется, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения было выявлено несоответствие препарата установленным требованиям по показателю «антимикробная активность (в пересчете на сухое вещество)».Со ссылкой на Административный регламент Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору эту информацию распространили соседи - Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл, Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям и др.