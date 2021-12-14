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<a href="https://33live.ru/novosti/14-12-2021-rostelekom-i-rzhd-budut-sotrudnichat-v-sferax-kiberbezopasnosti-i-texnologicheskix-setej-svyazi.html" target="_blank">«Ростелеком» и РЖД будут сотрудничать в сферах кибербезопасности и технологических сетей связи</a> - ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и ПАО «Ростелеком» заключили четырехлетнее соглашение о сотрудничестве в сферах информационной безопасности, развития сетей связи и повышения