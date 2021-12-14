ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и ПАО «Ростелеком» заключили четырехлетнее соглашение о сотрудничестве в сферах информационной безопасности, развития сетей связи и повышения
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и ПАО «Ростелеком» заключили четырехлетнее соглашение о сотрудничестве в сферах информационной безопасности, развития сетей связи и повышения энергоэффективности железнодорожного холдинга. Документ подписали генеральный директор — председатель правления РЖД Олег Белозёров и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Цифровая трансформация транспортной отрасли требует эффективной защиты от внутренних и внешних угроз информационной безопасности. Российские