Сотрудники Калининградского зоопарка сняли на видео озорного самца рыси по имени Сатик.

Сотрудники Калининградского зоопарка сняли на видео озорного самца рыси по имени Сатик.Многим посетителям зимний сезон в зоопарках кажется скучнее летнего из-за того, что некоторые животные переходят в крытые вольеры, а другие и вовсе впадают в спячку. Впрочем, есть и такие звери, которые только рады появлению новых объектов для игр.Так, сотрудники Калининградского зоопарка вылепили из снега в вольере рыси Сатика фигуру медведя. Дикая кошка очень трогательно стала обниматься со своим новым "другом". Впрочем, как признались очевидцы, долго это не продлилась, и уже спустя 15 минут Сатик потерял интерес к столь оригинальной снежной бабе.