Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении срока действия QR-кодов для переболевших коронавирусной инфекцией москвичей с шести до 12 месяцев. Это соответствует решению, принятому на федеральном уровне.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал о продлении срока действия QR-кодов для переболевших коронавирусной инфекцией москвичей с шести до 12 месяцев. Это соответствует решению, принятому на федеральном уровне.Срок действий QR-кодов для переболевших продлевается с 20 декабря текущего года. Новые коды можно оформлять сразу на 12 месяцев.В последний день срока действия шестимесячных QR-кодов гражданам будут автоматически оформлены новые на следующие шесть месяцев, сообщил Собянин в своем ."Если срок действия шестимесячного QR-кода уже истек, но с момента выздоровления прошло менее 12 месяцев, гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды сроком действия 12 месяцев со дня выздоровления", – уточнил мэр.Выданные после прохождения вакцинации коды продолжат действовать в течение года.Москвичам старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, перенесшим коронавирус в течение последних 12 месяцев, продлят сертификаты и разблокируют транспортные карты.Срок действия оформленных на основании отрицательных ПЦР-тестов кодов сокращается с трех до двух дней. Решение принято в связи с ожиданием распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".Собянин призвал москвичей беречь себя и соблюдать меры безопасности. "Вакцинируйтесь и, когда настанет время, не забудьте пройти ревакцинацию", – написал мэр.Решение о продлении срока действия сертификатов в Москве было принято, когда власти и специалисты убедились, что у переболевших вырабатываются такие же антитела, что у вакцинированных. Причин разделять людей на две группы с разными требованиями нет.В пользу продления говорит и спокойная ситуация с коронавирусом в Москве. Количество выявленных заражений за последнюю неделю снизилось на 7%, госпитализаций – на 6%.Растет число вакцинированных. На середину декабря первую прививку от ковида получили более 5,8 миллиона москвичей.