Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве остается стабильной. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве остается стабильной. Об этом в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.Градоначальник уточнил, что за последнюю неделю число выявленных случаев заражения снизилось на 7%, а количество госпитализаций уменьшилось на 6%.Мэр сообщил о выполнении постановления главного санитарного врача Москвы об обязательной вакцинации не менее 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и других отраслей экономики. Он поблагодарил руководителей и работников организаций.Общее количество привитых москвичей продолжает увеличиваться. По словам Собянина, первый компонент вакцины от COVID-19 получили уже более 5,8 миллиона жителей столицы.В октябре 2021 года Москва ввела новые санитарные меры из-за роста числа заболевших COVID-19. Согласно постановлению главного санитарного врача столицы, не менее 80% сотрудников городских предприятий должны были сделать прививку первым компонентом до 1 декабря 2021 года и полностью пройти вакцинацию до 1 января 2022 года. Также в начале ноябре в Москве действовал режим нерабочих дней.Принятые меры помогли снизить уровень заболеваемости – ситуация стабилизировалась. За последние сутки в столице выявлено минимальное с конца сентябрячисло заразившихся.