В ходе конфликта трое злоумышленников начали наносить потерпевшему удары по лицу, после чего забрали сумку с личными вещами и денежными средствами...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы задержали троих мужчин по подозрению в ограблении 53-летнего иногороднего жителя.Предварительно установлено, что 53-летний мужчина возле подъезда жилого дома на улице Паперника употреблял с малознакомыми гражданами алкогольные напитки. Во время разговора между ними завязался словесный конфликт, в результате которого трое злоумышленников начали наносить потерпевшему удары по лицу, после чего забрали сумку с личными вещами и денежными средствами, а затем скрылись с места происшествия. Общая сумма ущерба составила около 22 тысяч рублей. Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение, где ему была оказана помощь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Рязанском проспекте задержали троих подозреваемых – приезжих мужчин в возрасте от 39 до 44 лет, двое из которых ранее судимы. Похищенная сумка с личными вещами изъята и возвращена законному владельцу, а денежными средствами злоумышленники успели распорядиться по своему усмотрению.По данному факту следственным отделом ОМВД России по Рязанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Максимальное наказание за совершение данного преступления – лишение свободы сроком до 7 лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18