Когда потерпевший расплачивался за товар, его новая знакомая подсмотрела пин-код от банковской карты, а после похитила ее...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кузьминки задержали 22-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже денег с банковской карты знакомого.Предварительно установлено, что 49-летний местный житель на одном из сайтов в сети Интернет познакомился с девушкой, с которой договорился о встрече. В назначенное время они пошли в отель, зайдя по дороге в магазин. Когда мужчина расплачивался за товар, его новая знакомая подсмотрела пин-код от банковской карты. В отеле к ним присоединились девушка с молодым человеком, и компания стала распивать спиртные напитки. После ухода гостей злоумышленница также покинула помещение, похитив банковскую карту потерпевшего.Спустя некоторое время, мужчина пошел в магазин, где обнаружил пропажу своей карты и денежных средств на ней. Сумма ущерба составила более 140 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую в квартале Грайвороново. Ею оказалась 22-летняя местная жительница. Похищенными денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению. Банковская карта потерпевшего изъята.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18