В Суздальском районе на трассе Р-132 «Золотое кольцо» столкнулись рейсовый автобус и «Рено».

В Суздальском районе на трассе Р-132 «Золотое кольцо» столкнулись пассажирский автобус и «Рено». Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.По предварительным данным, ДТП произошло в 12.35 на 240 километре. Водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с рейсовым «Мерседесом», который ехал из Иванова во Владимир.Владелец «француза» госпитализирован. На месте медики оказали помощь пассажирке автобуса. Ещё один пассажир доставлен в больницу. Всего в автобусе находились четыре человека.На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Осуществляется регулировка дорожного движения. Информация уточняется.