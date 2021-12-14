УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Козиновой Елены Вячеславовны, 1974 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Козиновой Елены Вячеславовны, 1974 года рождения, уроженки г. Москвы, местонахождение которой неизвестно с 15 октября 2015 года.Приметы: европейский тип внешности, на вид 50-55 лет, рост 175 см, волосы светлые короткие, глаза светлые, худощавого телосложения.Особые приметы: на скуле слева родимое пятно 5 см.Была одета: вязаная шапка черного цвета с меховым помпоном, спортивная куртка синего цвета, спортивная кофта бирюзового цвета, джинсы темно-синего цвета, кроссовки белого цвета.УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или «102».Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93