Отделом дознания ОМВД России по Александровскому району возбуждены уголовные дела в отношении...

Отделом дознания ОМВД России по Александровскому району возбуждены уголовные дела в отношении 26-летнего жителя города Карабаново. Его обвиняют в мошенничество и кража.Пресс-служба УМВД России по Владимирской области сообщает, что подозреваемый, с целью получения денежных средств, предоставил в одну из кредитных организаций недостоверные сведения о своем трудоустройстве и размере заработной платы, получив обманным путем микрозайм в сумме более 3000 рублей. В действительности мужчина нигде не работал и осознавал, что выплачивать заемные средства не будет.Кроме того, полицейскими установлена причастность фигуранта к совершению кражи товара из супермаркета. В ноябре текущего года местный житель, находясь в супермаркете, минуя кассу для оплаты, пронес продукты питания и спиртные напитки. В другой раз мужчина пытался похитить из торгового зала десять плиток шоколада.Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Александровского района. Свою вину мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся.Фото: https://pixabay.com/ru/