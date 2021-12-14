В 19:22 13 декабря в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном...

В 19:22 13 декабря в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Восход Ковровского района на улице Пролетарская, д. 2.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, на момент прибытия подразделений наблюдалось задымление в доме. Пожарные не дали распространиться огню и ликвидировали пожар на площади 15 кв. м. Частично сгорела внутренняя отделка и имущество дома. К сожалению, на пожаре обнаружена погибшая женщина 1929 года рождения.К ликвидации пожара привлекалась 1 единица техники, 2 человек личного состава. Также привлекались на пожар муниципальная пожарная охрана 1 единица техники, 2 человека и войсковая часть 55443 1 единица техники 4 человека.Фото: https://33.mchs.gov.ru/