Гороховецким районным о судом вынесен приговор местной жительнице. Она признана виновной по ч. 2 ст. 228 УК РФ ( незаконные приобретение и хранение без цели сбыта частей растений, содержащих

Гороховецким районным о судом вынесен приговор местной жительнице. Она признана виновной по ч. 2 ст. 228 УК РФ ( незаконные приобретение и хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, совершенные в крупном размере). Судом установлено, что в июле 2021 года женщина незаконно собрала дикорастущие наркотикосодержащие растения конопли общей массой после высушивания более 700 граммов.