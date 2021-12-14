Региональный Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 20-летней жительницы города Гусь-Хрустальный. По версии следствия, она хранила у себя наркотики. Девушку обвиняют в

Региональный Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 20-летней жительницы города Гусь-Хрустальный. По версии следствия, она хранила у себя наркотики. Девушку обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере). По версии следствия, с июня по сентябрь 2021 года девушка хранила в принадлежащей ей