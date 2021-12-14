Проектировщики разработают три зоны, которые разделят исторический центр города.

Мэрия Владимира опубликовала проект границ исторического центра, который предусматривает разделение города на три зоны. Документ пройдёт через общественные слушания.Ожидается, что он вступит в силу в 2022 году. Новый регламент будет чётко разграничивать историческую часть областной столицы. Его разработает компания «Тектоника».Первый участок расположится вокруг Успенского и Дмитриевского соборов, а также Золотых ворот. Вблизи будет запрещено любое строительство, кроме регенерации историко-градостроительной и природной среды. Разрешат установку кованых, сварных или литых ограждений высотой до 1,5 метров. Заборы у дорог не должны превышать 90 сантиметров.Фасады должны быть выполнены из керамического кирпича, штукатурки и дерева. Запретят сайдинг, пластик, профнастил, вентфасады, зеркальное стекло и черепицу, а также мансардные окна при реконструкции зданий.Постройки могут быть белого или других бледных цветов. Яркие оттенки – запрещены. Тротуары должны быть вымощены булыжником, колотым камнем, плиткой или брусчаткой.Реклама допускается лишь на первых этажах или если она не закрывает архитектурные особенности строений.Во второй зоне будет разрешена малоэтажная застройка. Запрещены композиционно-силуэтные формы и отделка по аналогии с первой зоной. Высота забора, граничащего с улицей будет не выше 1,6 метра, межевые ограждения не должны превышать двух метров.Рекламные конструкции запрещены. Баннеры не должны висеть выше нижнего края окон второго этажа, также не закрывая элементы фасада.Третья зона - это парки, скверы, сады и склоны. В них запрещено устанавливать временные и сезонные сооружения. При реконструкции зданий запрещается использование сайдинга, пластика и силикатного кирпича. Цвета останутся неизменными. Табу распространится на гаражи и стоянки.Полные требования и ограничения размещены на сайте горадминистрации.