В Киржачском районе Владимирской области судебные приставы отыскали должника по алиментам и...

В Киржачском районе Владимирской области судебные приставы отыскали должника по алиментам и арестовали его автотранспортное средство. Мужчина накопил задолженность перед своим сыном в размере 100 тысяч рублей.Как сообщает пресс-служба УФССП России по Владимирской области, 39-летний житель Владимирской области уклонялся от исполнения родительских обязанностей, скрываясь от бывшей жены и представителей закона. После развода супругов несовершеннолетний мальчик остался с матерью, а отца суд обязал ежемесячно платить алименты в размере ¼ от заработной платы и иных доходов.Чтобы убедить должника в необходимости заботиться о несовершеннолетнем ребенке, судебные приставы предприняли комплекс мер, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве. Так было установлено, что мужчина является владельцем автомобиля «Ford Focus» 2008 года выпуска. В итоге представитель закона наложил арест на транспортное средство.Ограничительная мера вынудила мужчину рассчитаться с долгом. В результате, несовершеннолетний ребенок получил 100 тысяч рублей, а нерадивый отец вернул себе право распоряжаться имуществом по своему усмотрению.Фото: https://pixabay.com/ru/